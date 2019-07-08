В Калуге ищут пропавшего 66-летнего мужчину

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В Калуге в микрорайоне Анненки ищут пропавшего 66-летнего Евгения Куликова, сообщили
С 8 июля 2019 года его местонахождение неизвестно.
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 175 см, телосложение xудощавое, глаза голубые,
Был одет: бежево-синяя в полоску рубашка, черные спортивные брюки, коричневые клетчатые тапочки.
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам:
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