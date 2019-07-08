Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:33, 8 июля 2019 477
 0    0

В Калуге ищут пропавшего 66-летнего мужчину

В Калуге ищут пропавшего 66-летнего мужчину

В Калуге в микрорайоне Анненки ищут пропавшего 66-летнего Евгения Куликова, сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».

С 8 июля 2019 года его местонахождение неизвестно.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 175 см, телосложение xудощавое, глаза голубые,

Был одет: бежево-синяя в полоску рубашка, черные спортивные брюки, коричневые клетчатые тапочки.

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 54 115
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 864
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
20:14, 6 июля 2019 19 029
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
13:30, 6 июля 2019 18 993
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
12:17, 3 июля 2019 15 069
Рязанцев предупредили о дождях и грозах
Все новости
Форум