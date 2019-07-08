В Ермиши «десятка» столкнула в кювет «Приору». Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В субботу, 6 июля, в Ермиши «десятка» протаранила автомобиль Lada Priora. Об этом пишет ИД «
Последний автомобиль вылетел в кювет после столкновения.
В ДТП никто не пострадал.
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