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Туляки увидят лунное затмение и звездопад, пишет «
17 июля ожидается лунное затмение продолжительностью 1 час 58 минут — оно будет видно и в Центральной части России. В этот же день будет полнолуние.
Также 17 июля — начало активности метеорного потока Персеиды. Ожидается обильный звездопад.
Увидеть астрономические явления можно только при условии ясного неба.
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