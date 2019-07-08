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13:02, 8 июля 2019 79
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Тамбовские полицейские ищут мошенника, обманувшего врача

Тамбовские полицейские ищут мошенника, обманувшего врача

Тамбовские полицейские ищут мошенника, обманувшего врача, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 6 июля, местная жительница, которая работает в одной из подмосковных больниц, рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что ее родной брат попал в сложную ситуацию и ему срочно требуются деньги.

Под предлогом оказания помощи брату, злоумышленник завладел деньгами в сумме 22 тысячи рублей, которые она перевела на номер банковского счета.

«К вечеру выяснилось, что с братом все в порядке, а вот деньги ушли в карман мошенника. Преступные действия задокументированы. Однако по скриншотам с распечаток телефонных звонков из других регионов найти абонента-мошенника вычислить и наказать очень непросто», — рассказали в полиции.


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