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Тамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч и золотые украшения за «снятие порчи», сообщила
В полицию с заявлением обратилась 24-летняя девушка. Она пояснила, что в поселке Новая Ляда к ней подошла женщина и предложила снять порчу. Поверив мошеннице, пострадавшая передала ей деньги и золотые украшения.
Стражи порядка установили, что к преступлению причастна 52-летняя жительница Ростовской области. Женщину задержали. Похищенное изъяли.
Возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).
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