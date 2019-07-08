Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:25, 8 июля 2019 51
 0    0

Тамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч и золотые украшения за «снятие порчи»

Тамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч и золотые украшения за «снятие порчи»

Тамбовчанка отдала мошеннице 12 тысяч и золотые украшения за «снятие порчи», сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию с заявлением обратилась 24-летняя девушка. Она пояснила, что в поселке Новая Ляда к ней подошла женщина и предложила снять порчу. Поверив мошеннице, пострадавшая передала ей деньги и золотые украшения.

Стражи порядка установили, что к преступлению причастна 52-летняя жительница Ростовской области. Женщину задержали. Похищенное изъяли.

Возбуждено уголовное дело по частьи 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Отвечает прокуратура. Можно ли огородить себе место на парковке у дома?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 53 008
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 753
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
13:30, 6 июля 2019 18 433
Появилось видео с места смертельной аварии на Северной окружной
20:14, 6 июля 2019 18 303
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
12:17, 3 июля 2019 15 043
Рязанцев предупредили о дождях и грозах
Все новости
Форум