Тамбовчанин ударил полицейского гвоздодером. Приговор

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61-летнего жителя Тамбова осудили за применение насилия в отношении сотрудника полиции, сообщил
Установлено, что в сентябре прошлого года оперативник прибыл того, чтобы утихомирить обвиняемого, который с помощью ножовки и гвоздодера пытался повредить металлическое ограждение, установленное на территории отдела полиции.
Мужчина умышлено нанес ему удар гвоздодером в область предплечья.
Суд назначил злоумышленнику 20 тысяч рублей штрафа.
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