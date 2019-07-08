Слоненку в Шлаковом сломали нос

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Скульптуре слоненка на Куйбышевском шоссе сломали нос.
Фигура расположена во дворе дома № 9 по Куйбышевскому шоссе недалеко от ЖЭУ №18.
Скульптуру установили в 1953 году. Слоненок был элементом фонтана на территории детского сада. Скульптуру несколько раз перекрашивали в разные цвета.
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