С весны в Рязани убрали около 60 несанкционированных свалок

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Фото: Администрация Рязани
С весны в Рязани убрали порядка 60 несанкционированных свалок. Об этом
Рабочие опилили около тысячи деревьев и вывезли полторы тысячи кубометров древесных отходов. Они также покрасили 900 метров бордюров.
Кроме того, с начала сезона с улиц убрали порядка шестнадцати с половиной тысяч кубометров грязи. В мэрии отметили, что ежедневно сотрудники дирекции благоустройства подметают и моют улицы.
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