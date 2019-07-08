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Рязанцы выбрали логотип для регионального оператора по переработке мусора ТКО «Эко-Пронск». Об этом сообщила пресс-служба компании.
В голосовании приняли участие более тысячи человек. Победил дизайнер из Рязани Андрей Овчинников. Ему вручили главный приз — планшет Apple iPad. Финалистов конкурса наградили памятными дипломами и цифровой техникой.
Справка:
Региональный оператор по обращению с отходами — это организация, которая осуществляет сбор, перевозку и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Рязанской области было подписано в феврале 2019 года с компанией ООО «Эко-Пронск», работающей с 2010 года.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.