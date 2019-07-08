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12:42, 8 июля 2019 207
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Рязанцы выбрали логотип для регионального оператора по переработке мусора

Рязанцы выбрали логотип для регионального оператора по переработке мусора

Рязанцы выбрали логотип для регионального оператора по переработке мусора ТКО «Эко-Пронск». Об этом сообщила пресс-служба компании.

В голосовании приняли участие более тысячи человек. Победил дизайнер из Рязани Андрей Овчинников. Ему вручили главный приз — планшет Apple iPad. Финалистов конкурса наградили памятными дипломами и цифровой техникой.

Справка:

Региональный оператор по обращению с отходами — это организация, которая осуществляет сбор, перевозку и утилизацию твердых коммунальных отходов в регионе. Соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО в Рязанской области было подписано в феврале 2019 года с компанией ООО «Эко-Пронск», работающей с 2010 года.


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