Российский самолет совершил экстренную посадку в Москве

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Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс Москва — Берлин, совершил экстренную посадку во Внуково. Об этом
«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили изданию во Внуково.
Самолет, летевший из Москвы в Берлин, подал сигнал о ЧП на борту, развернулся и направился в сторону РФ. По данным портала Flight radar, Boeing 737 авиакомпании UTair вылетел из столичного Внуково, совершил разворот в районе литовского Каунаса и резко пошел на снижение.
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