Путин присвоил тамбовчанину звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Путин присвоил тамбовчанину Сергею Фатьянову. звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», сообщил
Сельским хозяйством Фатьянов занимается с 17 лет, его общий трудовой стаж составляет 36 лет.
Хозяйство в селе Каменка Ржаксинского района находилось в тяжелом состоянии.
«Системный и комплексный подход к решению проблем позволил в короткий срок вывести сельхозпредприятие из отстающих в ряды передовиков производства. В последние десять лет АО „Каменское“ входит в тройку лучших хозяйств района по производству основных видов продукции растениеводства», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Фатьянов ежегодно оказывает спонсорскую помощь Ржаксинскойрайонной больнице, детским садам и школам, церкви.
С этим событием агрария поздравил губернатор Александр Никитин.
«Надеюсь, что Ваш профессионализм, знания, опыт и в дальнейшем послужат делу процветания родной Тамбовщины и России», — говорится в поздравительной телеграмме.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Спасске три расчета тушили загоревшуюся машину
|
cледующая новость →Рязанскую модель, снявшуюся в календаре для Путина, покусала бездомная собака
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.