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10:17, 8 июля 2019 385
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Путин присвоил тамбовчанину звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»

Путин присвоил тамбовчанину звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»

Путин присвоил тамбовчанину Сергею Фатьянову. звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», сообщил сайт горадминистрации.

Сельским хозяйством Фатьянов занимается с 17 лет, его общий трудовой стаж составляет 36 лет.

Хозяйство в селе Каменка Ржаксинского района находилось в тяжелом состоянии.

«Системный и комплексный подход к решению проблем позволил в короткий срок вывести сельхозпредприятие из отстающих в ряды передовиков производства. В последние десять лет АО „Каменское“ входит в тройку лучших хозяйств района по производству основных видов продукции растениеводства», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Фатьянов ежегодно оказывает спонсорскую помощь Ржаксинскойрайонной больнице, детским садам и школам, церкви.

С этим событием агрария поздравил губернатор Александр Никитин.

«Надеюсь, что Ваш профессионализм, знания, опыт и в дальнейшем послужат делу процветания родной Тамбовщины и России», — говорится в поздравительной телеграмме.


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