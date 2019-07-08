Путин назначил замминистра обороны

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Фото: Ru.wikipedia.org
Владимир Путин назначил Юнус-Бека Евкурова замминистра обороны. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.
Он вступил в силу в день подписания. Евкурову присвоили звание генерал-лейтенанта.
Евкуров возглавлял Ингушетию 30 октября 2008 года. Он попросил президента об оставке 24 июня, передает РИА Новости.
Главой региона назначили Махмуд-Али Калиматова.
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