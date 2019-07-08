При столкновении «Тойоты» и «Киа» на трассе Тамбов-Шацк пострадали два ребенка

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В субботу, 6 июля, в 4:40 на 20-м километре трассы Тамбов-Шацк столкнулись Кia Optima и Toyota Rav 4, сообщила
По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения за рулем Кia выехал на «встречку», где столкнулся с Toyota, которой управлял водитель 1981 года рождения.
В результате аварии пассажиры автомобиля Toyota — мальчики 2005 и 2013 годов рождения, получили телесные повреждения. Бригада «скоро» осмотрела их на месте.
Фото пресс-службы регионального УМВД
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