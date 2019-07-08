Под Рязанью «пятнадцатую» сплющило после ДТП с «Приорой»

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Под Рязанью «пятнадцатая» улетела в кювет и перевернулась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в пятницу, 5 июля, на трассе Рязань-Ряжск в Рязанском районе.
47-летний водитель на ВАЗ-2115 не справился с управлением, столкнулся с «Приорой», улетел в кювет и перевернулся.
В аварии пострадал водитель «пятнадцатой».
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