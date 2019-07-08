Под Рязанью поезд насмерть сбил мужчину

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Под Рязанью грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 июля, на перегоне Лесок-Листвянка.
Погибший оказался жителем Мордовии. По предварительной информации, машинист поезда сигналил, но мужчина не отреагировал на это.
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