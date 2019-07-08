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11:27, 8 июля 2019 312
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Под Рязанью поезд насмерть сбил мужчину

Под Рязанью поезд насмерть сбил мужчину

Под Рязанью грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сидевшего на рельсах. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 7 июля, на перегоне Лесок-Листвянка.

Погибший оказался жителем Мордовии. По предварительной информации, машинист поезда сигналил, но мужчина не отреагировал на это.


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