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Около 13% жителей рязанской области живут за чертой бедности. Такие данные опубликовало РИА
В итоговом рейтинге регионов с самыми высокими доходами населения Рязанская область заняла 55 место. Около 1,5% рязанцев живут за чертой крайней бедности.
На вершине списка оказались Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа.
С полным рейтингом можно ознакомиться по
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