RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Хворостухина в Туле провалился асфальт. Видео опубликовали в
«Провал размером три на пять метров, а глубиной около 1,5 метров. Данный провал образовался в непосредственной близости от пешеходного перехода. Любопытно, что бордюрный камень остался висеть в воздухе», — говорится в сообщении.
Причина провала асфальта пока неизвестно.
На кадрах видно, что место огородили дорожными знаками и бетонными блоками.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Оке продолжают искать утонувшего мужчину — МЧС
|
cледующая новость →Житель Липецкой области поджег сожительницу
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.