RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Молодого калужанина задержали с крупной партией наркотиков, сообщила
Молодой человек предпринял попытку продать наркотики с помощью «закладок».
При задержании у него изъяли несколько свертков с пяти граммами неизвестного вещества, а также более 21 грамма «гашиша» и «каннабиса».
В его квартире нашли около 60 граммов «синтетики» и более 130 граммов наркотических средств растительного происхождения.
В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1.
Расследование продолжается.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы выбрали логотип для регионального оператора по переработке мусора
|
cледующая новость →Сергея Карабасова оставили в СИЗО
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.