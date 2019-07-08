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16:19, 8 июля 2019 442
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Липчан ждет фестиваль воздушных шаров на День города

Липчан ждет фестиваль воздушных шаров на День города

Первый фестиваль воздухоплавания, приуроченный к празднованию Дня города, пройдет в Липецке 20 июля, пишет lipetskmedia.

В 18:30 десять воздушных шаров под управлением высококвалифицированных пилотов поднимутся в небо и пролетят над городом.

В промежутке с 18:40 до 19:00 над площадью Петра они будут снижать высоту и опустятся до отметки в семь метров над землей. Здесь они посоревнуются в меткости и попытаются забросить с аэростата мяч в кольцо, расположенное на площади.

Сразу после маневра весь воздушный флот вновь наберет высоту и отправится в часовое путешествие над городом.


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