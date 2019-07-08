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11:41, 8 июля 2019 155
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Грузчикам аэропорта «Шереметьево» начали платить больше двухсот тысяч рублей в месяц

Грузчикам аэропорта «Шереметьево» начали платить больше двухсот тысяч рублей в месяц

Грузчикам аэропорта «Шереметьево» начали платить больше двухсот тысяч рублей в месяц. Об этом написал сайт газеты Ведомости.

Ведется дополнительный набор персонала, планируется принять 400 грузчиков. Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы.

Отмечается, что зарплаты сотрудников выросли с 45 тысяч рублей в мае до 200 — 211 тысяч рублей в июле.

Напомним, проблемы с выдачей багажа в «Шереметьево» начались в начале июня.

Тогда пресс-служба аэропорта сообщила, что ситуацию стабилизируют к концу месяца.

В конце прошлой недели вновь возникли проблемы с обработкой багажа. Большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не отправили по назначению.

Московская транспортная прокуратура отреагировала на произошедшее и сообщила, что некоторых руководителей ООО «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за задержек с выдачей багажа, возбуждено 38 дел об административных правонарушениях.


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