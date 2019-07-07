Во время ночного рейда рязанская полиция изъяла почти 100 литров нелегального алкоголя

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Во время рейда в ночь на пятницу, 5 июля, в Рязани изъяли 95 литров нелегального алкоголя. Об этом сообщила
Всего полицейские выявили девять фактов незаконной продажи спиртного.
Помимо этого, за распитие алкоголя в общественных местах составили 143 протокола, за появление в состоянии опьянения, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность» — 72 протокола.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.