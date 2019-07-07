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9:47, 7 июля 2019 124
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В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли трое

В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли трое

В Свердловской области бензовоз с топливом съехал в кювет и взорвался. Погибли три человека, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по региону Валерия Горелых.

ДТП произошло около 0:15 по местному времени (22:15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым.

Водитель бензовоза не справился с управлением, съехал в кювет, из-за чего машина загорелась и взорвалась.

В цистерне ехали туристы, которых мужчина подсадил по пути. Три человека погибли, шесть госпитализированы.

Установлено, что водитель был пьян. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

По данным Mash, жертвами оказались участники марафона «Конжак-2019». Это один из этапов Кубка России.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области


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