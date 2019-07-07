В Свердловской области взорвался бензовоз, погибли трое

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В Свердловской области бензовоз с топливом съехал в кювет и взорвался. Погибли три человека, передает
ДТП произошло около 0:15 по местному времени (22:15 мск) на 44-м километре автодороги Карпинск-Кытлым.
Водитель бензовоза не справился с управлением, съехал в кювет, из-за чего машина загорелась и взорвалась.
В цистерне ехали туристы, которых мужчина подсадил по пути. Три человека погибли, шесть госпитализированы.
Установлено, что водитель был пьян. Его задержали, возбуждено уголовное дело.
По данным
Фото
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