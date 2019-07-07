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17:13, 7 июля 2019 160
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В Рязани прошел фестиваль песочной терапии

В Рязани прошел фестиваль песочной терапии

В Рязани прошел фестиваль песочной терапии, сообщили организаторы.

Участникам из Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани представили современные направления песочной терапии: индивидуальную и групповую работу в песочном подносе, рисование на световых планшетах, а также гештальт-терапию, психодраму и краткосрочную системную терапию.

Кроме того, для гостей провели экскурсию в Константиново и два семинара-спутника.


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