RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани прошел фестиваль песочной терапии, сообщили организаторы.
Участникам из Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани представили современные направления песочной терапии: индивидуальную и групповую работу в песочном подносе, рисование на световых планшетах, а также гештальт-терапию, психодраму и краткосрочную системную терапию.
Кроме того, для гостей провели экскурсию в Константиново и два семинара-спутника.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЕще на одной рязанской улице установят детскую и спортивную площадки
|
cледующая новость →Рязанские призывники приняли присягу в московском Музее Победы
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.