Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:36, 7 июля 2019 417
 0    0

В понедельник четыре рязанские улицы останутся без света. Адреса

В понедельник четыре рязанские улицы останутся без света. Адреса

В понедельник, 8 июля, на четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за опиловки аварийных деревьев с 9:30 до 16:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Чернышевского, дома 4, 6, 8, 10, 5, 8-а, 6-а;
  • улица Братиславская, дома ½, 5/1;
  • улица Гоголя, дома 3, 7, 9/8, 7-а, 3-а;
  • улица Полевая, дома 6, 4, 2/12.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 49 976
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 591
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 683
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 203
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
12:17, 3 июля 2019 14 935
Рязанцев предупредили о дождях и грозах
Все новости
Форум