В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается до +7 градусов. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на понедельник, 8 июля, в Рязанской области ожидается до +7, +12 градусов. Об этом сообщила
Также ночью возможен небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать до 3-8 метров в секунду, днем местами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуа днем до +19, +24 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьС понедельника горячую воду отключат на 21 улице. Адреса
|
cледующая новость →В сасовском селе отметили сабантуй. Фото
В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.