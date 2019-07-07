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14:41, 7 июля 2019 1 248
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В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается до +7 градусов. Прогноз погоды

В ночь на понедельник в Рязанской области ожидается до +7 градусов. Прогноз погоды

В ночь на понедельник, 8 июля, в Рязанской области ожидается до +7, +12 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также ночью возможен небольшой дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать до 3-8 метров в секунду, днем местами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуа днем до +19, +24 градусов.


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