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8:28, 7 июля 2019 90
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В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В Минздраве рассказали, что в среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую отделения профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарью Халтурину.

По ее словам, молочные продукты — это, прежде всего, пища для младенцев, которая является источником веществ для развития организма.

«Употребление молочных продуктов регулярно и в умеренных количествах ассоциировано с заметным снижением смертности от всех причин. В среднем оптимальным количеством считается 200 граммов в день, а после употребления 400 граммов эффект перестает быть положительным», — отметила Халтурина.

Она добавила, что ферментированные молочные продукты (йогурты, кефиры, творог, сыр и так далее) более полезны, чем обычное молоко.

Халтурина также рассказала, что пожилым людям молоко в чистом виде употреблять не рекомендуют.


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