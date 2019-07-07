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15:26, 7 июля 2019 373
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С понедельника горячую воду отключат на 21 улице. Адреса

С понедельника горячую воду отключат на 21 улице. Адреса

С понедельника, 8 июля, горячую воду отключат на 21 улице. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды из-за профилактических работ не будет по 21 июля по следующим адресам:

  • улица 2-я Линия, дома 25, 25а, 31;
  • улица 3-й переулок МОГЭС, дом 3;
  • улица 3-й Мопровский переулок, дома 2, 4К1;
  • улица Весенняя, дома 1/28, 11, 3/15, 4, 5, 7, 7/1, 9, 9/1;
  • улица Вокзальная, дома 101, 22, 26, 28, 38, 42, 5, 7, 89, 89а, 91, 97, 99;
  • улица Высоковольтная, дома 11, 14, 16, 16 корпус 1,16 корпус 2, 16 корпус 4, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 20, 34/13, 34 корпус 1, 34 корпус 2, 34 корпус 3, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, д. 37 корпус 4, 41 корпус 2, 43, 45, 5/1, 7, 7 корпус 1;
  • улица Дачная, дома 14, 5,5а;
  • улица Дзержинского, дома 11, 24/26, 24 корпус 1, 26/24, 5;
  • площадь Димитрова, дома 2, 3, 3в;
  • улица профессора Никулина, дома 3, 34, 4, 49а, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2;
  • улица Малое шоссе, дома 18;
  • улица МОГЭС, дома 11, 14, 16, 28, 30;
  • улица Первомайский проспект, дома 27б, 31, 49е, 55, 58 корпус 1, 60 корпус 1, 61, 62 корпус 2, 64 корпус1, 64 корпус 2, 64 корпус 3, 66, 66 корпус 1, 66 корпус 2, 68/2, 74 корпус 1;
  • улица Пожарный переулок, дом 1;
  • улица Пушкина, дом 54;
  • улица Семена Середы, дома 27, 36, 40;
  • улица Троллейбусный переулок, дома 21, 6;
  • улица Чкалова, дома 1, 13, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 3, 30/6, 46 корпус 1, 5 корпус 1, 7 корпус 1, 9а;
  • улица Шевченко, дома 18,27, 28, 31, 33, 34, 34 корпус 1, 34 корп. 2, 35, 52а, 55;

По 17 июля:

  • улица Ленинского Комсомола, дом 134/56;

По 19 июля:

  • улица Мервинская, дом 18;

По 16 июля:

  • улица Октябрьский городок, дома 41,42.

С графиком плановых отключений можно ознакомиться здесь.


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