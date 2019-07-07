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12:11, 7 июля 2019 192
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Рязанки стали чаще пользоваться анестезией на родах

Рязанки стали чаще пользоваться анестезией на родах

За первые шесть месяцев 2019 года в акушерском стационаре ГКБ №10 применять обезболивание при родах стали чаще на 36,8%. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В прошлом году частота использования эпидуральной анестезии составляла 18,6%. Метод применяют не только по медицинским показаниям, но и по желанию женщин.

Как отметили в сообщении, при эпидуральной анестезии роженице вводят обезболивающий препарат в область вокруг оболочки спинного мозга. Таким образом, блокируются сигналы боли, которые поступают к мозгу от мышц нижней части тела.

По словам главврача ГКБ №10 Ольги Быстровой, метод не влияет на младенца и легко переносится будущей матерью, которая находится в полном сознании.

Специалист отметила, что борьба с болью обеспечивает стабильность работы сердечно-сосудистой системы, снижает энергозатраты женщины, улучшает состояние плода.


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