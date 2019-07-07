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13:22, 7 июля 2019 271
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Путин поздравил с 95-летием рязанского ветерана

Путин поздравил с 95-летием рязанского ветерана

В Рязани специалисты префектуры Московского района поздравили с 95-летием участника Великой Отечественной войны Владимира Мазеина. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Юбиляру вручили памятные подарки от мэрии и персональное поздравление президента России Владимира Путина.


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