Путин поздравил с 95-летием рязанского ветерана

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В Рязани специалисты префектуры Московского района поздравили с 95-летием участника Великой Отечественной войны Владимира Мазеина. Об этом сообщил
Юбиляру вручили памятные подарки от мэрии и персональное поздравление президента России Владимира Путина.
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