Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:45, 7 июля 2019 155
 0    0

Под Ярославлем нашли пятилетнего мальчика, привязанного к столбу

Под Ярославлем нашли пятилетнего мальчика, привязанного к столбу

В селе Юрьевском Мышкинского района Ярославской области нашли пятилетнего мальчика, привязанного к столбу, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД по региону Марину Кокуеву.

По ее словам, 5 июля представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к многодетной семье, где во дворе обнаружили привязанным к столбу ребенка. После этого они вызвали полицию.

«Многодетная семья положительная, она переехала около года назад в село Юрьевское, условия для детей очень хорошие. У них один свой ребенок, один усыновленный и шестеро — под опекой мальчик сейчас находится в медучреждении на обследовании, остальные дети помещены в реабилитационный центр», — добавила Кокуева.

Отмечается, что ребенка отправили на обследование в больницу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

Статусное жилье в сердце Рязани. Квартиры в комплексе «Bridge Park» раскупаются все быстрее

В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:17, 3 июля 2019 50 577
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
8:55, 29 июня 2019 41 605
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
18:41, 23 июня 2019 19 688
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 206
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
20:14, 6 июля 2019 15 544
Главный федеральный инспектор по региону Сергей Яковлев покончил с собой — СМИ
Все новости
Форум