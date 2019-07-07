Под Ярославлем нашли пятилетнего мальчика, привязанного к столбу

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В селе Юрьевском Мышкинского района Ярославской области нашли пятилетнего мальчика, привязанного к столбу, передает
По ее словам, 5 июля представители отдела по работе с несовершеннолетними пришли к многодетной семье, где во дворе обнаружили привязанным к столбу ребенка. После этого они вызвали полицию.
«Многодетная семья положительная, она переехала около года назад в село Юрьевское, условия для детей очень хорошие. У них один свой ребенок, один усыновленный и шестеро — под опекой мальчик сейчас находится в медучреждении на обследовании, остальные дети помещены в реабилитационный центр», — добавила Кокуева.
Отмечается, что ребенка отправили на обследование в больницу.
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