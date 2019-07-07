На фестивале «Рязанский лапоть» организуют 11 конкурсов

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В Клепиковском районе Рязанской области в девятый раз пройдет фестиваль «Рязанский лапоть». Его проведут 10 и 11 августа на базе отдыха «Мещера», сообщили организаторы.
«"Рязанский Лапоть» — аналог по-настоящему легендарного фестиваля «Рязанский Валенок», который проходит зимой. В «летней» версии участников ждет порядка 11-ти разных конкурсов, среди которых есть спортивные, творческие и музыкальные", — говорится в сообщении.
Принять участие смогут команды, состоящие из четырех человек. По всем вопросам звонить по телефону:
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