Летом в Рязани снизилась активность доноров крови

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Фото: Рязанская ОКБ
Летом в рязанской ОКБ снизилась активность доноров крови, сообщил
Отмечается, что за день в отделении принимают не более десяти человек.
«Это затрудняет работу со сложными пациентами. Поэтому специалисты ОКБ обращаются к рязанцам с просьбой прийти и сдать кровь», — отметили специалисты.
Заведующая отделением переливания крови Наталья Морозова уточнила, что донорской крови никогда не бывает слишком много.
«Каждому, кто сдал кровь, положена денежная компенсация и два оплачиваемых дня отдыха. Здесь, в отделении, перед тем как сдать кровь, доноры пьют чай, — рассказала заведующая отделением переливания крови. — Но, разумеется, большинство доноров приходят сюда по зову сердца».
Врачи напомнили, что донором может стать любой дееспособный человек, в возрасте от 18 лет, являющийся гражданином России и не имеющий медицинских противопоказаний для сдачи крови.
Рязанцев, желающих стать донором, пригласили в отделение ОКБ по адресу: улица Интернациональная, 3 «А». Часы работы — с 8:30 до 12:00.
При себе необходимо иметь паспорт.
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