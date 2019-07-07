Фильм «Маска» планируют переснять с женщиной в главной роли

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Фото: Kinopoisk.ru
Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что хочет переснять фильм «Маска» с женщиной в главной роли. Об этом сообщил
По словам Ричардсона, он уже подобрал кандидатуру на главную роль, но пока не намерен называть ее имя.
Также он добавил, что у него есть некоторые идеи сценария.
Отметим, что оригинальный фильм «Маска» вышел на экраны в 1994 году. Картина заработала 351 миллиона долларов при бюджете в 23 миллиона. Главную роль исполнил Джим Керри.
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