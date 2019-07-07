Диетолог Минздрава опроверг информацию об опасной дозе потребления молочных продуктов

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Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян опроверг информацию об опасной дозе потребления молочных продуктов. Он уточнил, что для здорового человека каких-либо определенных норм потребления в сутки не существует, передает
Тутельян рассказал, что молочные продукты полезные, поскольку в них содержится много полезных веществ, нужных и незаменимых для организма.
Он также отметил, что ограничить потребление молочной продукции стоит людям с пищевой непереносимостью или противопоказаниями для здоровья.
Ранее сообщалось о том, что в среднем в сутки взрослым людям стоит
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