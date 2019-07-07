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21:50, 7 июля 2019 110
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Диетолог Минздрава опроверг информацию об опасной дозе потребления молочных продуктов

Диетолог Минздрава опроверг информацию об опасной дозе потребления молочных продуктов

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян опроверг информацию об опасной дозе потребления молочных продуктов. Он уточнил, что для здорового человека каких-либо определенных норм потребления в сутки не существует, передает ТАСС.

Тутельян рассказал, что молочные продукты полезные, поскольку в них содержится много полезных веществ, нужных и незаменимых для организма.

Он также отметил, что ограничить потребление молочной продукции стоит людям с пищевой непереносимостью или противопоказаниями для здоровья.

Ранее сообщалось о том, что в среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов


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