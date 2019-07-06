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Фото: Pixabay.com
В субботу, 6 июля, в Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими. Об этом со ссылкой на республиканское ГУ МЧС сообщает
Автомобиль обнаружили в 202 микрорайоне города в акватории реки Лена. Тела подняли на берег. Личность водителя установили.
Оперативники ищут родственников погибших для опознания.
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