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В Москве неизвестный выстрелил в девушек за отказ познакомиться. У него было травматическое оружие, предает
В районе Минской улицы четверо мужчин, предположительно, пьяных пытались познакомиться с двумя девушками. Получив отказ, один из них выстрелил.
Мужчин ищут.
Девушкам госпитализация не понадобилась.
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