Из столичного НИИ украли три миллиона рублей

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Фото: Pixabay.com
Из научно-исследовательского института в центер Москвы украли три миллиона рублей. Полиция возбудила уголовное дело, передает
В пресс-службе столичного главка уточнили, что кражу совершили в доме № 49 по Ленинскому проспекту. Неизвестный взломал входную дверь, вскрыл сейф и похитил деньги.
Согласно открытым данным, по этому адресу находится Институт металлургии и материаловедения имени Александра Байкова РАН.
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