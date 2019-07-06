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11:02, 6 июля 2019 216
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Июльские сюрпризы. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю

Июльские сюрпризы. Прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на новую рабочую неделю. По данным синоптиков, с 8 по 12 июля в регионе возможны дожди.

Дневные температуры первые дни дня не будут превышать +21 градуса. В четверг ожидается до +20 градусов, а в пятницу до +17 градусов.

По ночам от +12 до +10 градусов.


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