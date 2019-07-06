«Дороже номинала». В Прио-Внешторгбанке открылась выставка банкнот и монет со всего мира

В пятницу, 5 июля, в центральном офисе Прио-Внешторгбанка на улице Есенина открылась выставка «Дороже номинала». В экспозицию вошли фотографии и рассказы из путешествий клиентов банка, а также купюры и монеты разных стран.

На двенадцати стендах разместили интересные факты о культурах народов Европы и Азии, Америки и Африки, а также фотографии, сделанные в путешествиях по этим континентам. Среди «денежных» экспонатов представлены сингапурские доллары, евроценты из Испании и Греции, израильские шекели, индонезийские рупии, гамбийский даласи, чилийские песо, каяты из Мьянмы и даже фальшивые рупии из Индии.

Организаторы выставки рассказали, что посетители смогут узнать, кто такие паванги с острова богов и демонов — Бали — и почему сингапурский доллар сделан по фен-шую, оценить «широту» испанской души и стоимость кубинских ретроавтомобилей.

Одним из «гидов» экспозиции стал художественный руководитель рязанского театра кукол Валерий Шадский. Он вспомнил, как труппа ездила на свои первые гастроли, которые были во Вьетнаме и Лаосе, поделился впечатлениями о Мадагаскаре.

Заместитель председателя правления Прио-Внешторгбанка Геннадий Дронов, чей рассказ и денежные «сувениры» также вошли в экспозицию, напомнил гостям, что впервые выставки в банке начали проводить еще 10 лет назад и «с тех пор их было очень много».

«Идея данной выставки лежала на поверхности, потому что банк и путешествия связаны. Как минимум, потому, что, отправляясь в путешествие, мы приходим в банк для обмена валюты, оформления банковской карты. Да и само появление банков связано непосредственно с путешественниками», — отметил Дронов.

По его словам, название выставки — «Дороже номинала» — тоже легко объяснимо: за каждой купюрой и монеткой — своя история. «Они ценны не просто потому, что это деньги, а потому, что привезены из путешествий и с ними связаны воспоминания о поездках», — подчеркнул заместитель председателя правления банка.

В каждой рассказанной истории путешественники постарались отразить «денежный вопрос»: в Испании, например, не сажают за кражу, если ущерб менее 400 евро, а в Кении или Уганде дороже всего обходятся билеты в нацпарки, где можно посмотреть слонов, львов, буйволов.

Организаторы отметили, что узнать новое о других странах, взглянув на них в «финансовом ракурсе», можно в любой будний день. Выставка будет открыта до конца лета по адресу: улица Есенина, дом №82/26 на втором этаже центрального офиса Прио-Внешторгбанка. Время работы — с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Вход свободный.