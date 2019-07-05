Загородный поселок «Снегири» с высоты птичьего полета. Фоторепортаж

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Загородный поселок бизнес-класса «Снегири», расположенный в 10 минутах от Рязани, сняли с квадрокоптера.
Поселок общей площадью 56 гектаров рассчитан на 180 домовладений и предназначен для круглогодичного проживания.
Получить развернутую консультацию о поселке и преимуществах загородной жизни можно на официальном
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