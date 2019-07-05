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Фото: Pixabay.com
Владимирца привлекут к ответственности за оскорбление судьи. Об этом
В феврале участковый пришел в квартиру к 29-летнему горожанину, «склонному к противоправному поведению». Пьяный мужчина набросился на полицейского, нанес ему легкие травмы и сбежал.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и объявили его в розыск.
В середине мая злоумышленника задержали. На суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения он «проявил в определенной степени агрессивное поведение, высказав в адрес федерального судьи фразы циничного оскорбительного содержания».
«Теперь жителю города Владимира предстоит по закону ответить за совершение двух преступлений, за которые по совокупности ему грозит до десяти лет лишения свободы», уточнили в следкоме.
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