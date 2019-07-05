Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:11, 5 июля 2019 55
 0    0

Владимирца привлекут к ответственности за оскорбление судьи

Владимирца привлекут к ответственности за оскорбление судьи

Фото: Pixabay.com

Владимирца привлекут к ответственности за оскорбление судьи. Об этом сообщили в региональном следкоме.

В феврале участковый пришел в квартиру к 29-летнему горожанину, «склонному к противоправному поведению». Пьяный мужчина набросился на полицейского, нанес ему легкие травмы и сбежал.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти») и объявили его в розыск.

В середине мая злоумышленника задержали. На суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения он «проявил в определенной степени агрессивное поведение, высказав в адрес федерального судьи фразы циничного оскорбительного содержания».

«Теперь жителю города Владимира предстоит по закону ответить за совершение двух преступлений, за которые по совокупности ему грозит до десяти лет лишения свободы», уточнили в следкоме.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 42 833
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:55, 29 июня 2019 41 035
Feduk, красная дорожка и дождевики. В Рязани впервые прошел Единый день выпускника
12:17, 3 июля 2019 36 619
В Рязани побили мировой рекорд по подтягиванию
18:41, 23 июня 2019 19 617
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 16 125
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум