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В выходные в Рязанской области пройдут массовые рейды ГИБДД. Об этом сообщила
Полицейские будут искать пьяных водителей. Свидетелей «нетрезвого вождения» попросили сообщать о нарушениях.
Для этого можно позвонить по номерам 29-74-54, 29-74-64, 112, а также разместить материалы и обращение на официальном
«Сотрудники службы готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на поступающие сообщения», — отметили в рязанском УМВД.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.