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Фото: Pixabay.com
В Туле появятся два новых автобусных маршрута. Об этом
С 15 июля начнут работать автобусы № 71 «поселок Ударник- поселок Мясново» и № 72 «микрорайон Северная Мыза-Московский вокзал». В администрации отметили, что пассажиры смогут ездить «по регулируемому тарифу с предоставлением льгот по оплате».
Расписание движения автобусов можно найти на
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.