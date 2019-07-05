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В Тамбовской области ищут пропавшего два года назад уроженца Башкирии. Об этом
Владимир Александрович Воронов (1959 года рождения) с апреля 2017 года не выходит на связь. Его объявили в федеральный розыск.
Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам:
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.