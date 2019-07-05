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12:54, 5 июля 2019 111
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В Тамбовской области ищут пропавшего два года назад уроженца Башкирии

В Тамбовской области ищут пропавшего два года назад уроженца Башкирии

В Тамбовской области ищут пропавшего два года назад уроженца Башкирии. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Владимир Александрович Воронов (1959 года рождения) с апреля 2017 года не выходит на связь. Его объявили в федеральный розыск.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам: 8 (8464) 35-58-36, +7 (999) 701-63-75.


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4 дня назад
Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Отвечает прокуратура. Могут ли спецслужбы счесть мой звонок ложным и что за это будет?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

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