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В субботу, 6 июля, в Рязанской области вновь похолодает. Прогноз погоды опубликовали на
Ожидается облачная погода. Ночью местами небольшой дождь.
Днем дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов; днем +14, +19 градусов.
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