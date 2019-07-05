В Рязани водонапорную башню 19 века признали объектом культурного наследия

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В Рязани водонапорную башню признали объектом культурного наследия. Соответствующий приказ опубликовали в среду, 3 июля, на сайте региональной госинспекции по охране ОКН.
Башня 1898 года постройки расположена рядом с вокзалом «Рязань-2» на Михайловском шоссе.
Ее возводили по типовому проекту, разработанному по заказу Общества Рязано-Уральской дороги для новых линий инженером Виноградовым.
Фото Google Maps
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