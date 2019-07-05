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В Рязани уличным музыкантам придется согласовывать свои выступления. Об этом сообщила группа «
По информации муниципального учреждения, рязанцы стали часто обращаться к местным властям с жалобами на выступления уличных музыкантов.
Теперь уличным музыкантам нужно оформлять специальную заявку, чтобы согласовать свое выступление на улице Почтовой, территории Лесопарка и Арт-центра. В заявке нужно будет указать название коллектива и количество участников, а также репертуар и место локации.
Администрация в праве отказать заявителям, если не соблюдаются установленные требования.
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