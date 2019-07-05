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12:16, 5 июля 2019 122
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В ночной аварии на Московском шоссе пострадали двое. Подробности

В ночной аварии на Московском шоссе пострадали двое. Подробности

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии, которая произошла в ночь на 5 июля на Московском шоссе, пострадали двое. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 20-летний рязанец без «прав» на Renault Kaptur врезался в BMW под управлением 20-летнего водителя. От удара BMW столкнулся с маршруткой, за рулем которой был 26-летний молодой человек.

Выяснилось, что рязанец, управлявший Renault, был пьян, алкотест показал 0,729 промилле.

В результате водители легковушек получили травмы.


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