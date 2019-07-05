В ночной аварии на Московском шоссе пострадали двое. Подробности

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Фото: УМВД по Рязанской области
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По предварительной информации, 20-летний рязанец без «прав» на Renault Kaptur врезался в BMW под управлением 20-летнего водителя. От удара BMW столкнулся с маршруткой, за рулем которой был 26-летний молодой человек.
Выяснилось, что рязанец, управлявший Renault, был пьян, алкотест показал 0,729 промилле.
В результате водители легковушек получили травмы.
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