В небе над Рязанской областью пролетел американский военный самолет

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В четверг, 4 июля, самолет OC-135B ВВС США совершил пятичасовой наблюдательный полет над территорией Московской, Калужской, Рязанской и Тамбовской областей. Об этом сообщила «
Также воздушное судно пролетело над районами Поволжья.
Полет прошел в рамках международного договора по открытому небу.
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