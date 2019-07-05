В Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в хищении больше ста миллионов

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В четверг, 4 июля, в Москве задержали шестерых сотрудников ФСБ России. Среди них три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России, передает
По данным источников, сотрудников подозревают в хищении 140 млн рублей в банке. По информации другого источника, было похищено 170 млн рублей. Также по делу проходит сотрудник Академии ФСБ.
Проводится проверка в Центре специальных назначений ФСБ.
Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании двух сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя. Задержание прошло совместно с МВД, материалы передали военному следствию.
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